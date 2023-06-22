МЧС: в Москве ожидается гроза и сильный ветер
В пятницу, 23 июня, столичный регион окажется внутри атмосферного фронта, из-за чего возможны грозы, град, ливень и сильный ветер с порывами до 18 м\с, сообщили в столичном управлении МЧС РФ, передает агентство городских новостей «Москва».
Как отмечается, в столице погода начнет улучшаться, начиная с 3.00 ночи.
Спасатели обращают внимание водителей на необходимость в это время соблюдать осторожность на дорогах.
Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что июль в Центральной России будет солнечным и сухим, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк Турции повысил ключевую ставку почти в два раза
- Банк Англии повысил ставку до 5%
- ООН: 52 страны переживают или находятся на грани дефолта
- Рогов заявил, что в Запорожской области ВСУ не продвинулись дальше серой зоны
- МИД Молдавии вызвал посла России
- Бах: Россия пытается заставить МОК игнорировать конфликт на Украине
- Путин возжёг свечу у монумента «Скорбящая мать» в Музее Победы
- ВСУ за сутки потеряли 110 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
- ВКС России поразили склад западного вооружения на Украине
- Диетолог перечислила ингредиенты натурального кваса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru