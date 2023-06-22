МЧС: в Москве ожидается гроза и сильный ветер

В пятницу, 23 июня, столичный регион окажется внутри атмосферного фронта, из-за чего возможны грозы, град, ливень и сильный ветер с порывами до 18 м\с, сообщили в столичном управлении МЧС РФ, передает агентство городских новостей «Москва».

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Как отмечается, в столице погода начнет улучшаться, начиная с 3.00 ночи.

Спасатели обращают внимание водителей на необходимость в это время соблюдать осторожность на дорогах.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что июль в Центральной России будет солнечным и сухим, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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