МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 12 июля
В МЧС предупредили о высокой температуре воздуха в Москве 12 июля. По данным ведомства, воздух может прогреться до плюс 33 градусов, пишут «Известия».
Предупреждение действует до 20:00 13 июля. В МЧС порекомендовали избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и прикрывать голову. Кроме того, жителям столицы в ближайшие сутки стоит пить больше воды.
Ранее главный врач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова рассказала НСН, что жара отягощает течение коронавируса. Она отметила, что высокая температура — большой стресс для организма, который и без того находится в критическом состоянии.
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