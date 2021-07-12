МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 12 июля

Предупреждение действует до 20:00 13 июля. В МЧС порекомендовали избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и прикрывать голову. Кроме того, жителям столицы в ближайшие сутки стоит пить больше воды.

Ранее главный врач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова рассказала НСН, что жара отягощает течение коронавируса. Она отметила, что высокая температура — большой стресс для организма, который и без того находится в критическом состоянии.

