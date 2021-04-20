МЧС экстренно предупредило о снеге в Москве
По Москве выпущено экстренное предупреждение: с трех часов дня до завтрашнего обеда в столице ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Возможно ухудшение видимости, городские службы переведены в режим повышенной готовности, говорится в Telegram-канале Дептранса Москвы.
Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рекомендуют быть внимательными за рулем и не парковаться возле деревьев и незакрепленных, шатких конструкций.
Также Гидрометцентр продлил действие «жёлтого» уровня погодной опасности в Москве и области до вечера 21 апреля из-за сильного ветра.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» спрогнозировал погоду на майские праздники.
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