МЧС экстренно предупредило о снеге в Москве

По Москве выпущено экстренное предупреждение: с трех часов дня до завтрашнего обеда в столице ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Возможно ухудшение видимости, городские службы переведены в режим повышенной готовности, говорится в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рекомендуют быть внимательными за рулем и не парковаться возле деревьев и незакрепленных, шатких конструкций.

Также Гидрометцентр продлил действие «жёлтого» уровня погодной опасности в Москве и области до вечера 21 апреля из-за сильного ветра.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» спрогнозировал погоду на майские праздники.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:СнегопадПогода В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры