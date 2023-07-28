МЧС: дождь в Москве будет идти более полсуток

Сложные погодные условия будут наблюдаться в Москве с вечера пятницы, 28 июля до утра субботы, 29 июля, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

В Москве может быть побит рекорд месячного количества осадков

По прогнозу синоптиков, с 21:00 28 июля до 11:00 29 июля по Москве будет идти дождь, местами переходящий в ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал, что с воскресенья погода начнет улучшаться.

Ранее в Москве прошел самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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