МЧС: дождь в Москве будет идти более полсуток

По прогнозу синоптиков, с 21:00 28 июля до 11:00 29 июля по Москве будет идти дождь, местами переходящий в ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал, что с воскресенья погода начнет улучшаться.

Ранее в Москве прошел самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



