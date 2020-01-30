McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса

Администрация ресторана быстрого питания McDonald’s на Пушкинской площади в российской столице отменила празднование 30-летия со дня открытия первого такого заведения в Москве. Решение принято в связи с мерами по предотвращению распространения китайского коронавируса.

Информация об этом размещена на сайте McDonald’s. Акция с предложением Биг Мака по цене как 30 лет назад должна была стартовать 31 января. В компании пообещали выделить другое время и найти новый способ отметить 30-летие работы в России.

Как отмечает «Свободная пресса», предполагалось, что в ходе юбилейной акции все желающие могли купить классические блюда по ценам 1990 года. Например, «Биг Мак» – за 3 рубля, а набор «Хеппи Мил» – за 30 рублей.

Пилотный ресторан McDonald’s открылся на Пушкинской площади столицы 31 января 1990 год, напоминает Москва 24, . В первый день там сумели обслужить свыше 30 тысяч посетителей, тем самым, установив мировой рекорд первого рабочего дня в истории компании.