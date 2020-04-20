Посольство Белоруссии в России временно не принимает граждан
Посольство Белоруссии в Москве приостановило временно приём граждан по консульским вопросам. Такое же решение принято в отношении дипломатических представительств Минска в российских регионах.
Как поясняется в информационном сообщении посольства, это вызвано мерами, которые принимаются в Российской Федерации по нераспространению коронавирусной инфекции. Приём не будет вестись до 1 мая.
Правда, как отмечает RT, приём граждан по экстренным вопросам всё-таки будет возможен. В частности, будут выдаваться свидетельства на возвращение в Белоруссию.
Между тем, главный санитарный врач Белоруссии Наталья Жукова прогнозирует, что ситуация с коронавирусом в республике должна стабилизироваться в ближайшие недели. Она подчеркнула, что Минск контролирует процессы, связанные с COVID-19, отмечает РИА ФАН.
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 4779 человек, 42 умерли. Вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в республике с 20 апреля возобновляются занятия в школах, а 25 апреля будет проведен субботник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru