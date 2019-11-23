Ангелы Victoria's Secret не спустятся на землю. Шоу назвали устаревшим

Ежегодное шоу Victoria's Secret официально отменили впервые за 25 лет, сообщает журнал Fortune. По некоторым данным, показ нижнего белья компании L Brands не состоится из-за низких рейтингов и репутационных проблем, которые возникли у бренда после отказа включить в программу трансгендеров и моделей plus-size.

Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в эфире НСН не увидел связи с темой нетолерантности, указав на иные причины отмены шоу.

«Мне кажется, тут причины в том, что это уже и не тренд. Это огромные вложения, деньги, но по сути, наверное, это мои предположения, выхлоп от этого не слишком большой. Шоу морально уже устарело и не выглядит модным. Это уже больше какой-то концерт 2000-х. Мне кажется, компания поняла, что сейчас нужно двигаться в другом направлении и стать более современными», — заметил стилист.