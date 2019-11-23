Ангелы Victoria's Secret не спустятся на землю. Шоу назвали устаревшим
Стилист объяснил НСН, что знаменитое шоу требует больше вложений, чем приносит пользы компании.
Ежегодное шоу Victoria's Secret официально отменили впервые за 25 лет, сообщает журнал Fortune. По некоторым данным, показ нижнего белья компании L Brands не состоится из-за низких рейтингов и репутационных проблем, которые возникли у бренда после отказа включить в программу трансгендеров и моделей plus-size.
Стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец в эфире НСН не увидел связи с темой нетолерантности, указав на иные причины отмены шоу.
«Мне кажется, тут причины в том, что это уже и не тренд. Это огромные вложения, деньги, но по сути, наверное, это мои предположения, выхлоп от этого не слишком большой. Шоу морально уже устарело и не выглядит модным. Это уже больше какой-то концерт 2000-х. Мне кажется, компания поняла, что сейчас нужно двигаться в другом направлении и стать более современными», — заметил стилист.
Не исключено, что таким образом бренд решил напомнить о себе, чтобы потом направить все силы на новый формат привлечения аудитории, добавил Лисовец.
«Это бизнес-машина, и они абсолютно чётко знают, что делают. Все их ходы выверены на 100%. Поэтому это может быть сделано для того, чтобы о них заговорили, может, вспомнили. Может, они решили сделать перерыв и потом вернуться в каком-то другом формате. Не знаю, причины мы можем только предполагать», — заключил стилист.
Ранее в эфире НСН Влад Лисовец рассказал, почему России не грозит отказ от натурального меха в пользу искусственного.
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