Лавров рассказал, что переболел коронавирусом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерен проконсультироваться с врачами по вопросу прививки от COVID-19, сообщает RT.
Глава российского МИД рассказал, что в лёгкой форме перенёс коронавирусную инфекцию и у него есть антитела. Лавров добавил, что знает о советах специалистов, которые рекомендуют сделать прививку даже тем, кто переболел.
«Вот я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами», - отметил министр.
Ранее Лавров рассказал, что развивается сотрудничество России и ОАЭ по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, обсуждается возможность лицензионного производства вакцины «Спутник V».
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