Лавров рассказал, что переболел коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерен проконсультироваться с врачами по вопросу прививки от COVID-19, сообщает RT.

Глава российского МИД рассказал, что в лёгкой форме перенёс коронавирусную инфекцию и у него есть антитела. Лавров добавил, что знает о советах специалистов, которые рекомендуют сделать прививку даже тем, кто переболел.

«Вот я услышал об этом вчера, буду советоваться с врачами», - отметил министр.

Ранее Лавров рассказал, что развивается сотрудничество России и ОАЭ по борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, обсуждается возможность лицензионного производства вакцины «Спутник V».

