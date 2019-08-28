«Лаборатория Касперского» обнаружила троян в популярном Android-приложении

"Лаборатория Касперского" выявила вредоносный код в приложении CamScanner для устройств, работающих на системе Android. Данное приложение было скачано более 100 миллионов раз, пишет "Российская Газета".

Приложение CamScanner используется для создания PDF-файлов и распознавания текста на сфотографированных документах.

Сотрудники "Лаборатории Касперского" заинтересовались приложением после жалоб пользователей. Специалисты нашли в одной из версий приложения так называемый "троян" - код, с помощью которого на устройство может быть загружено вредоносное программное обеспечение.

В настоящее время приложение недоступно в магазине Google Play, а скачавшим его пользователям рекомендуется удалить приложение со своих смартфонов.

