«Лаборатория Касперского» обнаружила троян в популярном Android-приложении
"Лаборатория Касперского" выявила вредоносный код в приложении CamScanner для устройств, работающих на системе Android. Данное приложение было скачано более 100 миллионов раз, пишет "Российская Газета".
Приложение CamScanner используется для создания PDF-файлов и распознавания текста на сфотографированных документах.
Сотрудники "Лаборатории Касперского" заинтересовались приложением после жалоб пользователей. Специалисты нашли в одной из версий приложения так называемый "троян" - код, с помощью которого на устройство может быть загружено вредоносное программное обеспечение.
В настоящее время приложение недоступно в магазине Google Play, а скачавшим его пользователям рекомендуется удалить приложение со своих смартфонов.
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