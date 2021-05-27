Квартира Ди Каприо в Нью-Йорке выставлена на продажу за 8,5 млн долларов

В Нью-Йорке на продажу выставлена квартира американского актера Леонардо Ди Каприо. Информация об этом появилась на сайте компании по обслуживанию недвижимости BHS. Известно, что объект недвижимости площадью чуть более 340 кв. м находится в районе Гринвич-Виллидж в доме 1897 года постройки. В квартире пять комнат, в том числе три спальни, а также две ванные комнаты. В жилом помещении четыре больших окна, высота потолков – чуть более трёх метров.

Отмечается, что в числе необычных достоинств квартиры – ионизированный душ с витамином C для удаления остаточного хлора и укрепления здоровья кожи и волос, а также пол из сибирского дуба с терморефлексотерапией, освещение с учетом циркадных ритмов, антимикробное покрытие столешниц и дверей, воздуховодная ароматерапия и другие особенности.

На сайте компании по обслуживанию недвижимости сообщается, что приобрести квартиру голливудского актёра можно за 8,5 миллионов долларов.

Леонардо Ди Каприо написал письмо Джо Байдену

Между тем, ранее Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте в компании приятелей, спас мужчину, который упал с круизного лайнера и 11 часов провёл в воде в ожидании помощи. Об этом пишет таблоид The Sun. Инцидент произошел 30 декабря.

Пострадавшим оказался 24-летний француз, член экипажа яхты Club Med. В состоянии алкогольного опьянения он выпал за борт около Сен-Мартен. Судно подало экстренное сообщение, а голливудский актёр согласился помочь с поисками пропавшего. Француза вытащили из воды, накормили, дали одежду, а затем передали сотрудникам береговой охраны, отмечает телеканал 360.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:КвартираЛеонардо Ди КаприоГолливудАктер
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