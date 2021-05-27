Квартира Ди Каприо в Нью-Йорке выставлена на продажу за 8,5 млн долларов
В Нью-Йорке на продажу выставлена квартира американского актера Леонардо Ди Каприо. Информация об этом появилась на сайте компании по обслуживанию недвижимости BHS. Известно, что объект недвижимости площадью чуть более 340 кв. м находится в районе Гринвич-Виллидж в доме 1897 года постройки. В квартире пять комнат, в том числе три спальни, а также две ванные комнаты. В жилом помещении четыре больших окна, высота потолков – чуть более трёх метров.
Отмечается, что в числе необычных достоинств квартиры – ионизированный душ с витамином C для удаления остаточного хлора и укрепления здоровья кожи и волос, а также пол из сибирского дуба с терморефлексотерапией, освещение с учетом циркадных ритмов, антимикробное покрытие столешниц и дверей, воздуховодная ароматерапия и другие особенности.
На сайте компании по обслуживанию недвижимости сообщается, что приобрести квартиру голливудского актёра можно за 8,5 миллионов долларов.
Между тем, ранее Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте в компании приятелей, спас мужчину, который упал с круизного лайнера и 11 часов провёл в воде в ожидании помощи. Об этом пишет таблоид The Sun. Инцидент произошел 30 декабря.
Пострадавшим оказался 24-летний француз, член экипажа яхты Club Med. В состоянии алкогольного опьянения он выпал за борт около Сен-Мартен. Судно подало экстренное сообщение, а голливудский актёр согласился помочь с поисками пропавшего. Француза вытащили из воды, накормили, дали одежду, а затем передали сотрудникам береговой охраны, отмечает телеканал 360.
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