Куратор ФСБ и судов уходит из Генпрокуратуры

В соответствии с действующим российским законодательством, генеральный прокурор России Игорь Краснов внес представление на имя президента РФ. На следующей неделе Совет Федерации рассмотрит представление президента об отставке Леонида Коржинека.

Часть полномочий Коржинека уже возложена на заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня.

Леонид Коржинек с 1998-го по 2006 год занимал должность заместителя прокурора Иркутской области. В 2016 году переехал в Москву, где был назначен на должность заместителя генерального прокурора РФ.



