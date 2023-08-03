Крупный град на Кубани повредил 236 домов
3 августа 202322:00
В Апшеронском районе Краснодарского края выпал крупный град, сообщили в районной администрации, передает ТАСС.
Как отмечается, в результате повреждено 236 домовладений.
Наиболее сложная ситуация сложилась в селе Черниговоское. Местные жители сообщили о повреждении кровли домов и автомобилей. Также была повреждена и крыша здания администрации сельского поселения.
По прогнозам синоптиков, в регионе возможны ливни, усиление ветра, град и подъем уровня рек.
Ранее в Приволжье из-за непогоды погибли 10 человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru