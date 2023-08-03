Крупный град на Кубани повредил 236 домов

В Апшеронском районе Краснодарского края выпал крупный град, сообщили в районной администрации, передает ТАСС.

В Казани ветер повалил деревья и повредил крыши

Как отмечается, в результате повреждено 236 домовладений.

Наиболее сложная ситуация сложилась в селе Черниговоское. Местные жители сообщили о повреждении кровли домов и автомобилей. Также была повреждена и крыша здания администрации сельского поселения.

По прогнозам синоптиков, в регионе возможны ливни, усиление ветра, град и подъем уровня рек.

Ранее в Приволжье из-за непогоды погибли 10 человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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