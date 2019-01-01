Криптозоолог раскрыл, почему ФБР боится правды о снежном человеке
Глава московского представительства Международного Центра Гоминологии рассказал НСН, что США и РФ договорились не исследовать йети ещё при Ельцине.
ФБР впервые опубликовало досье об исследовании образцов органики, которые могли принадлежать снежному человеку. Запрос был получен ещё в 1976 году от директора информационного центра Питера Берна, предоставившего ФБР для анализа 15 волос и тканей неизвестного происхождения. Однако надежды учёного не оправдались: в заключении экспертов говорится, что волосы принадлежат представителю семейства оленевых. Сам 93-летний исследователь признался телеканалу, что до сих пор верит в существование йети.
ФБР никогда не признает, что снежный человек не выдумка, заявил в эфире НСН криптозоолог, глава московского представительства Международного Центра Гоминологии Игорь Бурцев. По его словам, запрет на изучение этой темы есть на межгосударственном уровне. И причиной тому особые сверхспособности снежных людей, которые могут использовать как во благо человечества, так и во зло.
«Как ФБР будет реагировать? Конечно, они будут говорить, что нет никакого снежного человека, а это всё волосы оленя. У меня даже есть данные о том, что когда Ельцин пришёл к власти и вёл переговоры с американским президентом, то была договорённость: правительства не будут тратить деньги на исследование ряда проблем — НЛО, снежного человека. Эта тема вызывает серьёзные подозрения, что именно правительство США тормозит эту информацию. Этим занимаются специальные органы, потому что эти существа — не объект криптозоологии, это не только снежные люди, это сверхлюди. Все данные говорят о том, что они обладают очень сильными паранормальными способностями. Они могут быть использованы в любых целях — скажем, даже в военных. Конечно, ФБР это невыгодно раскрывать», — заверил Бурцев.
Тем не менее, именно в Штатах очень развито исследование снежных людей, или, как их называют американцы — forest people. По словам собеседника НСН, в Америке люди проживают не так далеко от мест обитания йети, и потому некоторым из них выпадает шанс взаимодействовать с загадочными существами.
«С другой стороны, в США есть группа активистов, которая не просто занимается исследованием этих существ, а общается с ними. Они их называют forest people — “лесные люди”. Они готовят петицию правительству, чтобы признать [существование снежного человека] и устанавливать с ними контакт. Этих существ нужно брать к себе в союзники, потому что они очень обеспокоены проблемами экологии и пытаются воздействовать на людей. В США очень развито это движение. Дело в том, что у нас эти существа живут в дикой тайге, далеко от людей, а в Штатах город строится иначе: инфраструктура в центре, а люди живут в частных домах в лесу. Фактически они на одной территории. Выходишь утром из дома — а там их следы», — поделился Игорь Бурцев.
Ранее криптозоолог в эфире НСН опроверг существование огромного индийского снежного человека. Его следы якобы были обнаружены в Гималаях группой индийской армии. По словам Бурцева, следы слишком громоздкие для йети. В то же время, отрицать существование снежного человека, по его мнению, нельзя — по всему миру находятся те или иные доказательства обратного.
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