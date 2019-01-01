Криптозоолог раскрыл, почему ФБР боится правды о снежном человеке

ФБР впервые опубликовало досье об исследовании образцов органики, которые могли принадлежать снежному человеку. Запрос был получен ещё в 1976 году от директора информационного центра Питера Берна, предоставившего ФБР для анализа 15 волос и тканей неизвестного происхождения. Однако надежды учёного не оправдались: в заключении экспертов говорится, что волосы принадлежат представителю семейства оленевых. Сам 93-летний исследователь признался телеканалу, что до сих пор верит в существование йети.

ФБР никогда не признает, что снежный человек не выдумка, заявил в эфире НСН криптозоолог, глава московского представительства Международного Центра Гоминологии Игорь Бурцев. По его словам, запрет на изучение этой темы есть на межгосударственном уровне. И причиной тому особые сверхспособности снежных людей, которые могут использовать как во благо человечества, так и во зло.

«Как ФБР будет реагировать? Конечно, они будут говорить, что нет никакого снежного человека, а это всё волосы оленя. У меня даже есть данные о том, что когда Ельцин пришёл к власти и вёл переговоры с американским президентом, то была договорённость: правительства не будут тратить деньги на исследование ряда проблем — НЛО, снежного человека. Эта тема вызывает серьёзные подозрения, что именно правительство США тормозит эту информацию. Этим занимаются специальные органы, потому что эти существа — не объект криптозоологии, это не только снежные люди, это сверхлюди. Все данные говорят о том, что они обладают очень сильными паранормальными способностями. Они могут быть использованы в любых целях — скажем, даже в военных. Конечно, ФБР это невыгодно раскрывать», — заверил Бурцев.