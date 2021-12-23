Елизавета II отметит Рождество вместе с сыном и невесткой

Елизавета II встретит Рождество вместе с наследником престола принцем Уэльским и его женой Камиллой. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на пресс-службу принца Кларенс-Хаус.

Королева, по давней традиции, перед праздником уедет в поместье Сандрингэм в Норфолке с самыми близкими родственниками, а перед этим собирёт всю семью на ланч в Виндзоре. В прошлом году традиция была нарушена из-за пандемии коронавируса. Предрождественский ланч в 2020 году отменили, и королева осталась в Виндзоре.