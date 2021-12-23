Елизавета II отметит Рождество вместе с сыном и невесткой
Елизавета II встретит Рождество вместе с наследником престола принцем Уэльским и его женой Камиллой. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на пресс-службу принца Кларенс-Хаус.
Королева, по давней традиции, перед праздником уедет в поместье Сандрингэм в Норфолке с самыми близкими родственниками, а перед этим собирёт всю семью на ланч в Виндзоре. В прошлом году традиция была нарушена из-за пандемии коронавируса. Предрождественский ланч в 2020 году отменили, и королева осталась в Виндзоре.
В этом году Елизавета II впервые отправится на Рождество без супруга, который ушёл из жизни в апреле.
За последнее время 95-летняя королева отменила участие в нескольких мероприятиях по рекомендациям врачей, но в этот раз, как заверяют специалисты, ее здоровье в порядке. Медики рекомендуют королеве больше отдыхать.
Ранее королевский историк Эд Оуэн сообщил, что Елизавета II уже приступила к передаче трона принцу Чарльзу.
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