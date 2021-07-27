Климатолог заявил о возможности затопления Петербурга и Архангельска

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин заявил, что «проблемой 21-го века» является подъём уровня мирового океана, сообщает Ura.ru.

По его словам, в худшем случае уровень подъёма может достичь 3-5 метров, из-за чего существует вероятность затопления Архангельска и Санкт-Петербурга.

Ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН Алексей Карнаухов, в свою очередь, выразил мнение, что этого можно избежать, если сократить выбросы и всерьёз заняться вопросом глобального потепления.

Ранее учёные заявили, что глобальное потепление привело к сокращению криосферы Земли, сообщает телеканал «МИР 24». Кроме того, в ходе исследования было установлено сокращение холодных периодов - в настоящее время замерзание происходит на 3,6 дня позже, чем в 1979 году, а оттепели наоборот наступают на 5,7 дней раньше.

