Климатолог рассказал о «побочных эффектах» долгого бабьего лета

У затянувшегося бабьего лета могут быть неприятные «побочные эффекты». Об этом рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

Он отметил, что в течение последних десяти лет климат всё чаще отклоняется от нормы.

«Вероятность достаточно длительного, хорошего бабьего лета растет. В противоположность этому растет вероятность темного, сырого, бесснежного периода в декабре. Тут не все в плюс», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik, уточнив, что глобальное потепление влечёт за собой постоянное увеличение среднегодовой температуры.