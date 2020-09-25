Климатолог рассказал о «побочных эффектах» долгого бабьего лета
У затянувшегося бабьего лета могут быть неприятные «побочные эффекты». Об этом рассказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.
Он отметил, что в течение последних десяти лет климат всё чаще отклоняется от нормы.
«Вероятность достаточно длительного, хорошего бабьего лета растет. В противоположность этому растет вероятность темного, сырого, бесснежного периода в декабре. Тут не все в плюс», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik, уточнив, что глобальное потепление влечёт за собой постоянное увеличение среднегодовой температуры.
Между тем, накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура выше нормы наблюдается почти по всей территории РФ и сохранится на ближайшие пять дней. По его словам, аномалия доходит до 10 градусов на севере страны и до 5 градусов в европейской части. Специалист уточнил, что в Москве и области необычно теплая погода продержится до октября, пишет РИА Новости.
Согласно прогнозу Вильфанда, в ближайшие дни прохладна погода будет только на Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири.
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