Китай предоставил России геном коронавируса

29 января 202017:06

Китайская Народная Республика передала российским специалистам геном нового коронавируса, вызывающего воспаление лёгких. По информации генерального консульства РФ в городе Гуанчжоу, сейчас учёные двух стран совместно разрабатывают вакцину. В России до сих пор не было зафиксировано ни одного случая заболевания, передает ОТР.

Президент РФ Владимир Путин провёл сегодня специальное совещание по теме коронавируса. Он призвал кабинет министров, Минздрав и Роспотребнадзор сделать всё необходимое для предотвращения распространения заболевания в России.

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Как отмечают argumenti.ru, Путин особо подчеркнул, что данный коронавирус – «новое явление» и необходимо проанализировать, насколько наша страна готова к этому вызову.

Ранее сегодня председатель правительства Михаил Мишустин сформировал штаб по борьбе с коронавирусом. В состав штаба вошли вице-премьер Татьяна Голикова (возглавит его), глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и некоторые другие чиновники.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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