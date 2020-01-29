Китай предоставил России геном коронавируса

Китайская Народная Республика передала российским специалистам геном нового коронавируса, вызывающего воспаление лёгких. По информации генерального консульства РФ в городе Гуанчжоу, сейчас учёные двух стран совместно разрабатывают вакцину. В России до сих пор не было зафиксировано ни одного случая заболевания, передает ОТР.

Президент РФ Владимир Путин провёл сегодня специальное совещание по теме коронавируса. Он призвал кабинет министров, Минздрав и Роспотребнадзор сделать всё необходимое для предотвращения распространения заболевания в России.