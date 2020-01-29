Китай предоставил России геном коронавируса
Китайская Народная Республика передала российским специалистам геном нового коронавируса, вызывающего воспаление лёгких. По информации генерального консульства РФ в городе Гуанчжоу, сейчас учёные двух стран совместно разрабатывают вакцину. В России до сих пор не было зафиксировано ни одного случая заболевания, передает ОТР.
Президент РФ Владимир Путин провёл сегодня специальное совещание по теме коронавируса. Он призвал кабинет министров, Минздрав и Роспотребнадзор сделать всё необходимое для предотвращения распространения заболевания в России.
Как отмечают argumenti.ru, Путин особо подчеркнул, что данный коронавирус – «новое явление» и необходимо проанализировать, насколько наша страна готова к этому вызову.
Ранее сегодня председатель правительства Михаил Мишустин сформировал штаб по борьбе с коронавирусом. В состав штаба вошли вице-премьер Татьяна Голикова (возглавит его), глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и некоторые другие чиновники.
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