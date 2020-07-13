Кинотеатрам разрешили открыться с 13 июля

Министерство культуры дало разрешение на открытие кинотеатров с сегодняшнего дня при условии соответствующих решений властей регионов. Приказ об этом подписала руководитель Минкультуры Ольга Любимова, информирует пресс-служба ведомства.

Подчёркивается, что кинотеатры обязаны выполнять рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, разработанные в целях борьбы с распространением коронавируса. Отечественные кинозалы закрылись в конце марта из-за пандемии.

Согласно рекомендациям, промежутки между сеансами теперь должны составлять не менее получаса . Это необходимо для обеспечения проветривания и уборки залов. Во время просмотра кинокартин зрители должны быть рассажены на дистанции не менее одного метра друг от друга.

Что касается работников кинотеатров, то они обязаны носить маски и перчатки. Зрителям масочный режим рекомендован.

