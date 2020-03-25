Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 54 человека

Из больницы в Коммунарке, расположенной в Новой Москве, за последние сутки выписано 54 человека. Об этом сообщил главный врач медицинского комплекса, ставшего базовым для лечения больных коронавирусной инфекцией, Денис Проценко.

Он также уточнил в соцсетях, что за последние 24 часа в клинику поступили 23 новых пациента. Всего на лечении находятся 380 человек. Из них, с диагнозом пневмония - 147, COVID-19 подтверждён у 104.

Как отмечает АГН «Москва», из больницы в Коммунарке выписывают только после того, как два теста на коронавирус дадут отрицательный результат. Кроме того, у пациента не должно быть клинических симптомов заболевания.

Абсолютно здоровые также не могут покинуть клинику в течение двух недель после возвращения из стран, еблагополучных по коронавирусу, или, если контактировали с заражёнными.

