«Он был как почтовый ящик»: Историк опроверг слова Нарышкина о Фишере-Абеле

Российский историк спецслужб Александр Колпакиди в эфире НСН поймал Нарышкина на неточности.

«Он не добывал, он не был вхож в какие-то места, где мог узнать этот план, не был офицером. Он был там нелегальным резидентом, работал по чужим документам, под чужим именем, под видом беженца из Германии, третьестепенного художника. Сидел и передавал информацию в Москву. Он был как бы почтовый ящик. От него они получали указания, какие-то деньги. Не надо преувеличивать его способности. Удивительно, что он так долго продержался под таким нехитрым прикрытием», - сказал Колпакиди.

Еще во время войны было известно, что американцы готовят атомную бомбу, добавил историк.

«Была подготовлена операция «Энормоз» по похищению этого секрета. В ней были объединены обе наши разведки: все агентуру ГРУ передали в ведение НКВД, где работал Абель. У них была масса источников, мы до сих пор не знаем сколько. Мы знаем человек десять, а их, очевидно, было гораздо больше. Они передавали нам информацию о том, как они готовят это атомное оружие. И в Госдепартаменте и в других органах были люди, которые передавали нам политические планы США», - пояснил он.

Вильям Фишер (1903-1971) после Второй мировой войны работал на нелегальном положении в США под разными псевдонимами, руководил разведывательной сетью в этой стране. В 1957 года разведчик был раскрыт своим шифровальщиком Рейно Хейханеном, перешедшим на сторону США. Суд приговорил Фишера к 30 годам тюрьмы. В 1962 году его обменяли на пилота сбитого под Свердловском самолета-разведчика U-2 Фрэнсиса Пауэрса и студента-экономиста Фредерика Прайора.

