Глава СВР назвал Менделеева известным агентом российской разведки

Химик Дмитрий Менделеев был одним из «наиболее известных» агентов российской разведки 19 века. Об этом в интервью журналу «Историк» заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Кроме того, Нарышкин рассказал, что к делам разведки привились и другие известные люди: первый председатель Императорского исторического общества князь Петр Вяземский, географ Николай Пржевальский и дипломат Александр Грибоедов.

Издательство «Международные отношения» в 1995 - 1997 годах опубликовало «Очерки истории российской разведки». В частности, в них говорится, что Менделеев собирал секретные данные об американском керосине и бездымном порохе во время своих поездок в США и Францию.

После публикации директор Музея-архива Д.И. Менделеева Дмитрий Сергеев подверг утверждения о роли химика в службе разведки критики. Он заявил, что доказательств разведывательной деятельности Менделеева не существует.





