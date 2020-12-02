Глава СВР назвал Менделеева известным агентом российской разведки
Химик Дмитрий Менделеев был одним из «наиболее известных» агентов российской разведки 19 века. Об этом в интервью журналу «Историк» заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Кроме того, Нарышкин рассказал, что к делам разведки привились и другие известные люди: первый председатель Императорского исторического общества князь Петр Вяземский, географ Николай Пржевальский и дипломат Александр Грибоедов.
Издательство «Международные отношения» в 1995 - 1997 годах опубликовало «Очерки истории российской разведки». В частности, в них говорится, что Менделеев собирал секретные данные об американском керосине и бездымном порохе во время своих поездок в США и Францию.
После публикации директор Музея-архива Д.И. Менделеева Дмитрий Сергеев подверг утверждения о роли химика в службе разведки критики. Он заявил, что доказательств разведывательной деятельности Менделеева не существует.
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