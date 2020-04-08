Художники поблагодарили медиков рисунком на поле под Подольском
Под Подольском на поле появилось огромное сердце и надпись «Cпасибо» длиной 30 метров. Таким образом братья-художники Илья и Максим Демченко выразили благодарность медикам, которые борются с пандемией коронавируса.
«Друзья, вам, может, кажется, что это мелочь. Но врачи должны чувствовать себя героями, которых поддерживает каждый из нас. Распространите это видео, чтобы медики увидели наше и ваше „спасибо“», — призывают братья.
Изображение хорошо видно с высоты птичьего полета, сообщает телеканал «360». На выполнение надписи потребовалось 35 литров краски.
Братья Демченко более десяти лет занимаются граффити. В основном они расписывают стены и фасады домов. Сейчас они вдохновились многочисленными флешмобами, которые стали популярны с началом эпидемии коронавируса во всем мире. В том числе такими, когда жители домов в разных странах договариваются и в одно и то же время аплодируют врачам с балконов.
В Подмосковье почти 500 зараженных COVID-19.
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