HBO снимет сериал о вакцине от коронавируса
HBO займётся производством сериала о создании вакцины от коронавируса. Как отмечает Deadline, его спродюсирует режиссер и лауреат премии «Оскар» Адам Маккей.
Источник отмечает, что в основу сюжета сериала ляжет книга журналиста Брендана Боррела «The first shot». Его главными героями станут ученые, которые занимаются разработкой препарата.
Отмечается, что Боррел освещал пандемию COVID-19 в прессе, а теперь будет сопродюсером сериала. Имена режиссера и исполнителей главных ролей пока держатся в тайне.
Между тем, из-за коронавируса в очередной раз перенесена премьера научно-фантастического триллера Кристофера Нолана «Довод», запланированная на август текущего года. Об этом сообщает Variety.
Как пишет издание, Warner Bros. удалил «Довод» из своего календаря релизов. Студия планирует позже объявить дату выпуска фильма. Как ожидается, картина выйдет в прокат до конца 2020 года. Дату объявят в ближайшее время, пишет RT.
Изначально премьера «Довода», в котором в главных ролях играют Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон, планировалась на 17 июля. Однако дебют дважды переносился из-за пандемии коронавируса. Последней датой премьеры называлось 12 августа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru