HBO снимет сериал о вакцине от коронавируса

Между тем, из-за коронавируса в очередной раз перенесена премьера научно-фантастического триллера Кристофера Нолана «Довод», запланированная на август текущего года. Об этом сообщает Variety.

Как пишет издание, Warner Bros. удалил «Довод» из своего календаря релизов. Студия планирует позже объявить дату выпуска фильма. Как ожидается, картина выйдет в прокат до конца 2020 года. Дату объявят в ближайшее время, пишет RT.

Изначально премьера «Довода», в котором в главных ролях играют Джон Дэвид Вашингтон и Роберт Паттинсон, планировалась на 17 июля. Однако дебют дважды переносился из-за пандемии коронавируса. Последней датой премьеры называлось 12 августа.

