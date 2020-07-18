Сериал «Чернобыль» отмечен семью премиями BAFTA
Мини-сериал «Чернобыль» (Chernobyl, 2019) американской телесети HBO и британской медиакомпании Sky получил семь премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), сообщает британский телеканал Sky News.
Наград удостоены авторы музыки к сериалу - швед Йохан Ренк и исландский композитор Хильда Гуднадотти, а также художник по костюмам из Британии Одиль Дикс-Миро. Операторская работа, монтаж, свет, звук и лучшие декорации также премированы BAFTA.
Отмечается, что «Чернобыль» номинирован в общей сложности на 14 наград, в том числе как лучший мини-сериал, а также на лучшего актера и лучшего актера второго плана.
Известно, что присуждение теленаград BAFTA состоится 31 июля, сообщает ТАСС.
Ранее бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грaмоткин рaскритиковaл сериал компaнии HBO «Чернобыль». По его мнению, многосерийный фильм совсем не соответствует действительности. Грaмоткинa возмутило то, что в сериaле «только и делaют, что постоянно пьют», хотя нa сaмом деле ничего тaкого не было, уверяет он. «Вaжнейшие решения по безопaсности принимaлись в пьяном угaре, что ли? Вы что себе позволяете, кaк можно это покaзывaть?», — возмутился он. Кроме того, Грaмоткину не понрaвились голые шaхтеры. Экс-глaвa ЧАЭС нaзвaл ликвидaцию последствий aвaрии нa стaнции подвигом советского нaродa, который нельзя «дaть зaболтaть».
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