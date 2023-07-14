Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Концерты и мастер-классы пройдут на площадках фестиваля «Вкусы России» в выходные В программу реновации Москвы вошло 9 новых территорий Около 480 тыс. учащихся перевезли автобусы Мосгортранса в рамках проекта «Музеи - детям» Фотовыставка о строительстве храмов открылась в Москве Финал конкурса среди водителей автобусов пройдёт в субботу в столице