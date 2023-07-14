Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности
14 июля 202315:06
Столичный регион накроет густой туман. Гидрометцентр России в этой связи объявил о введении в Москве и Московской области «желтого» уровня погодной опасности, сообщается на сайте учреждения.
Период действия предупреждения с 21:00 14 июля до 9:00 15 июля.
Температура воздуха в эти два дня будет в пределах +19…+20 градусов, пройдут кратковременные дожди.
Ранее стало известно, что погода в Москве может установить антирекорд в четверг, 13 июля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru