Гидрометцентр: в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Столичный регион накроет густой туман. Гидрометцентр России в этой связи объявил о введении в Москве и Московской области «желтого» уровня погодной опасности, сообщается на сайте учреждения.

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Период действия предупреждения с 21:00 14 июля до 9:00 15 июля.

Температура воздуха в эти два дня будет в пределах +19…+20 градусов, пройдут кратковременные дожди.

Ранее стало известно, что погода в Москве может установить антирекорд в четверг, 13 июля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ТуманПодмосковьеМоскваГидрометцентр России

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