Гидрометцентр спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов

Столь необычная для осени погода связана с антициклоном, царящим на европейской части России. При этом, как пишет РИА ФАН, на востоке европейской части России ожидаются заморозки. Похолодание ожидается на юге Сибири, на северо-востоке Поволжья, на Урале и в Карелии.

Ранее в интервью НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг прогноз синоптиков о суровой зиме-2021 в России.

«В корне не согласен с таким прогнозом, как и с тем, что есть корреляция между погодой зимой и летом. По самым предварительным прогнозам, наступление осенне-зимнего сезона будет немного теплее, чем положено по норме, но всего на 1-3 градуса, при этом будет довольно большое количество осадков. Будет много снега, и наступит зима по климатическому графику. А вот по суровости... не вижу никаких предпосылок», - сделал свой прогноз эксперт.

