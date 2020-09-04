Гидрометцентр спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал не по-сентябрьски теплую погоду в южной части европейской части России. Температура будет превышать климатическую норму на 2–6°. Воздух в Белгородской, Курской, Воронежской областях прогреется —35-37 градусов. В Краснодарской области, Адыгее прогнозируется до 39 градусов. Также высокая температура ожидается в Сочи и Симферополе — до 37°.

Вильфанд рассказал о погоде в начале осени

Столь необычная для осени погода связана с антициклоном, царящим на европейской части России. При этом, как пишет РИА ФАН, на востоке европейской части России ожидаются заморозки. Похолодание ожидается на юге Сибири, на северо-востоке Поволжья, на Урале и в Карелии.

Ранее в интервью НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг прогноз синоптиков о суровой зиме-2021 в России.

«В корне не согласен с таким прогнозом, как и с тем, что есть корреляция между погодой зимой и летом. По самым предварительным прогнозам, наступление осенне-зимнего сезона будет немного теплее, чем положено по норме, но всего на 1-3 градуса, при этом будет довольно большое количество осадков. Будет много снега, и наступит зима по климатическому графику. А вот по суровости... не вижу никаких предпосылок», - сделал свой прогноз эксперт.

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