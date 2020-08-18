Вильфанд рассказал о погоде в начале осени
18 августа 202015:41
Температура воздуха в сентябре в целом будет около или выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По оценке специалиста, возможен дефицит осадков.
От детальных прогнозов на отдельные дни Вильфанд отказался, отметив, что они пока невозможны, пишет Ura.ru.
В Москве температура сентября в среднем окажется выше 11 градусов, добавил он.
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18 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru