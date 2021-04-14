Вильфанд рассказал о погоде на лето
Температура воздуха предстоящим летом будет около или выше климатической нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд «Парламентской газете». Особенно теплый сезон ожидается в европейской части России.
Синоптик отметил, что лето будет нехолодным в умеренных широтах и теплым на юге европейской территории России. Он подчеркнул, что точность долгосрочного прогноза не превышает 70%. Прогноз на лето основан на метеонаблюдениях прошедших лет.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН назвал предстоящее лето «персиковым». Он отметил, что температура поднимется на один-два градуса выше нормы. В июле ожидается дефицит осадков.
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