Гидрометцентр Крыма объявил штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 6 и 7 июля из-за ливней и гроз, сообщили синоптики региона.

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С 6 по 7 июля на полуострове ожидаются сильные ливни и грозы, местами крупный град. Скорость ветра может достигать шквала в 20-25 метров в секунду.

С четверга в регион придет жара. Температура воздуха поднимется до 28-33 градусов тепла, вдоль побережья ожидается плюс 25 градусов.

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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
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