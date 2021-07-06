Гидрометцентр Крыма объявил штормовое предупреждение
6 июля 202109:16
В Крыму объявили штормовое предупреждение на 6 и 7 июля из-за ливней и гроз, сообщили синоптики региона.
С 6 по 7 июля на полуострове ожидаются сильные ливни и грозы, местами крупный град. Скорость ветра может достигать шквала в 20-25 метров в секунду.
С четверга в регион придет жара. Температура воздуха поднимется до 28-33 градусов тепла, вдоль побережья ожидается плюс 25 градусов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+24 353 / сут.
Умерли
139 тыс.+654 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+14 540 / сут.
- Гидрометцентр Крыма объявил штормовое предупреждение
- В России подорожали подержанные автомобили
- Москвичи стали получать QR-коды по смс
- Стали известны причины возможного крушения АН-26
- СМИ: на церемонию открытия Олимпиады в Токио могут допустить только VIP-гостей
- Рубль незначительно укрепился к доллару и евро
- Россиян в европейской части страны снова ждет тропическая жара
- Пассажирский самолет на Камчатке перестал выходить на связь
- Движение по трассе Джубга-Сочи возобновилось после схода селя
- Около 800 построек оказались подтоплены в Краснодарском крае
5 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru