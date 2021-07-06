Гидрометцентр Крыма объявил штормовое предупреждение

С 6 по 7 июля на полуострове ожидаются сильные ливни и грозы, местами крупный град. Скорость ветра может достигать шквала в 20-25 метров в секунду.

С четверга в регион придет жара. Температура воздуха поднимется до 28-33 градусов тепла, вдоль побережья ожидается плюс 25 градусов.

