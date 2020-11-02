Эдвард Сноуден решил получить российское гражданство

Обвиняемый в США в госизмене бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден заявил, что подает на двойное российско-американское гражданство. Об этом он написал в Twitter.

Сноуден объяснил свое решение нежеланием расставаться с сыном. Он отметил, что вместе с супругой они «останутся американцами» и будут воспитывать их сына «со всеми ценностями Америки».