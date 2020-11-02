Эдвард Сноуден решил получить российское гражданство

Обвиняемый в США в госизмене бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден заявил, что подает на двойное российско-американское гражданство. Об этом он написал в Twitter.

Сноуден объяснил свое решение нежеланием расставаться с сыном. Он отметил, что вместе с супругой они «останутся американцами» и будут воспитывать их сына «со всеми ценностями Америки».

Ранее сообщалось, что за шесть лет жизни в России Сноуден научился хорошо общаться на русском языке.

Эдвард Сноуден обвиняется в США в шпионаже и похищении государственной собственности. В июне 2013 года он передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки ЦРУ и британских спецслужб за пользователями интернета. В августе 2013 он получил временное убежище в РФ.

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ТЕГИ:АНБЦРУЭдвард Сноуден
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