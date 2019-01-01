Мариничев: В России с пиратством борются не с того конца

Дмитрий Мариничев: «Быть может, прежде, чем начать тестировать различного рода функции в соцсетях, стоит спросить общество о том, надо нам это, или, может быть, не надо. В данном случае я нисколько не потворствую травле в интернете. Это очень неприятная для человека история, я бы даже сказал, очень тяжелая, и, конечно, эту историю я совсем не одобряю. Но лично меня больше волнует не развитие технологий, как таковое, а применимость этих технологий. И, соответственно, мне очень хочется, чтобы в обществе поднялась дискуссия относительно этики и морали. Мы должны решить, что нам нужно, а что нам не нужно. Чего мы хотим и чего мы боимся, чего мы добиваемся и что нам это даст. В общем, нужно установить причинно-следственные связи. Убрать все плохое – еще не значит создать что-то хорошее», - подчеркнул он в эфире НСН.

