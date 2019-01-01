Мариничев: В России с пиратством борются не с того конца
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России предложили новые меры по борьбе с пиратством
Несколько крупных медиакомпаний обратились в Роскомнадзор с предложением удалять без решения суда из результатов поиска не ссылки на отдельные страницы, а целиком сайты, регулярно размещающие пиратский контент.
Дмитрий Мариничев: «Инициатива, по-моему, чем-то напоминает расстрел за безбилетный проезд в автобусе. Нужно понимать, что владельцы того или иного сервиса не всегда могут стопроцентно модерировать и контролировать то, что размещено у них на сайте. И сама структура связи в интернете не подразумевает тотальную модерацию. Думаю, эта инициатива не имеет будущего. В качестве резюме могу сказать: борьба с пиратством – важная и обязательная задача, но решать ее начали не с того конца», - заявил НСН Дмитрий Мариничев.
Instagram объявляет войну буллингу на своей площадке
Социальная сеть Instagram анонсировала введение ряда новых функций, направленных на борьбу с травлей в интернете, следует из официального заявления компании. Одна из новых функций, которую уже начали испытывать несколько дней назад, с помощью искусственного интеллекта позволяет компании проанализировать комментарий, который пользователь хочет оставить под чужой записью.
Дмитрий Мариничев: «Быть может, прежде, чем начать тестировать различного рода функции в соцсетях, стоит спросить общество о том, надо нам это, или, может быть, не надо. В данном случае я нисколько не потворствую травле в интернете. Это очень неприятная для человека история, я бы даже сказал, очень тяжелая, и, конечно, эту историю я совсем не одобряю. Но лично меня больше волнует не развитие технологий, как таковое, а применимость этих технологий. И, соответственно, мне очень хочется, чтобы в обществе поднялась дискуссия относительно этики и морали. Мы должны решить, что нам нужно, а что нам не нужно. Чего мы хотим и чего мы боимся, чего мы добиваемся и что нам это даст. В общем, нужно установить причинно-следственные связи. Убрать все плохое – еще не значит создать что-то хорошее», - подчеркнул он в эфире НСН.
В суд Якутска направлено дело о злоупотреблении свободой информации
В городской суд Якутска направлено дело по обвинению журналиста Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации. В одной из статей журналиста обнаружили фрагмент, якобы, «воздействующий на подсознание людей».
Дмитрий Мариничев: «Лично для меня наказуемым может быть только деяние, которое может быть призывом к другим действиям, нарушающим общественный порядок. Все остальное, включая любые попытки воздействия на чье-либо сознание, говорит только о том, что человек, на которого, якобы, влияют, восприимчив и не может осмыслить то, что прочитал. О чем это говорит? Об отсутствии образования! Мне кажется. Это дело должно стать лакмусовой бумажкой, показывающей, насколько мы впали в «кому образования»», - заявил Дмитрий Мариничев в разговоре с НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- В Москве раскрыли адреса всех дорожных видеокамер
- Крупнейший в Европе океанариум загорелся в Валенсии. Видео
- СМИ: По делу о разбое проходят уже 15 силовиков ФСБ
- Банковский эксперт поспорил с Кудриным о кредитном пузыре
- Девушка упала в обморок на встрече с Путиным. Видео