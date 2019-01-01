Футуролог отказался верить в гибель человечества от метана
Профессор Высшей школы экономики объяснил в эфире НСН, почему не верит в глобальные катастрофы.
Ускоренный рост в атмосфере Земли содержания метана, парниковый эффект которого в десятки раз выше чем углекислого газа, может стать причиной глобальной экологической катастрофы, ускорив повышение температуры планеты. К такому выводу пришли ученые новозеландского института исследований воды и атмосферы. Точной причины повышения объема метана они, однако, назвать не смогли. По одной из версий, основной «вклад» вносит животноводство, поскольку скот выделяет газ при переваривании пищи. По другой - увеличение объемов сжигаемого ископаемого топлива.
Футуролог, профессор Высшей школы экономики Андрей Коротаев объяснил в эфире НСН, почему не верит в глобальные катастрофы. «Я не вижу никакой реальной угрозы гибели человечества. И глобальное потепление, и искусственный интеллект, и новые болезни, и генетический и любой другой терроризм – это все серьезные угрозы. Но пока я не вижу, чтобы по какому-то направлению ситуация вышла из-под контроля», - пояснил он.
Однако это не значит, что предсказаниями ученых-алармистов нужно пренебрегать. «Я нормально отношусь к такому алармизму, теперь вот про «метановую смерть» человечества. Такова наша психология – пока не напугаешь, не начнем шевелиться. К таким прогнозам нужно относиться с уважением, потому что они говорят, что если меры не будут приняты, то будут серьезные риски вплоть до гибели человечества. Но пока мы видим, что почти против всех угроз начинают приниматься какие-то контрмеры. Так что относиться серьезно, но не воспринимать буквально», - заключил эксперт.
Ранее футуролог Александр Кононов в эфире НСН рассказал, что наиболее вероятной опасностью для человечества считает угрозу ядерной войны.
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