Футуролог отказался верить в гибель человечества от метана

Ускоренный рост в атмосфере Земли содержания метана, парниковый эффект которого в десятки раз выше чем углекислого газа, может стать причиной глобальной экологической катастрофы, ускорив повышение температуры планеты. К такому выводу пришли ученые новозеландского института исследований воды и атмосферы. Точной причины повышения объема метана они, однако, назвать не смогли. По одной из версий, основной «вклад» вносит животноводство, поскольку скот выделяет газ при переваривании пищи. По другой - увеличение объемов сжигаемого ископаемого топлива.

Футуролог, профессор Высшей школы экономики Андрей Коротаев объяснил в эфире НСН, почему не верит в глобальные катастрофы. «Я не вижу никакой реальной угрозы гибели человечества. И глобальное потепление, и искусственный интеллект, и новые болезни, и генетический и любой другой терроризм – это все серьезные угрозы. Но пока я не вижу, чтобы по какому-то направлению ситуация вышла из-под контроля», - пояснил он.