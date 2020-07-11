ФОБОС: В выходные будет преобладать сухая и солнечная погода

«После небольшого похолодания в последние два дня действительно будет преобладать солнечная сухая погода. Ночью будет 13-18 градусов, днем – 23-28 градусов. Соответственно, это на несколько градусов теплее, чем положено в июле. Эта волна тоже будет непродолжительной. На следующей неделе мы окажемся во власти черноморского циклона, который принесет новую порцию дождей и похолодание», – сказал он.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эксклюзивном интервью НСН нашел политические умыслы в теориях глобального потепления.

