Газ проведут в новый район Новосибирской области

Власти Новосибирской области ознакомились с ходом газификации Тогучинского района.

С рабочим визитом район посетили губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель заксобрания региона Андрей Шимкив, депутаты регионального парламента Фёдор Николаев и Елена Тырина, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Денис Архипов, глава района Сергей Пыхтин, глава районного поселения Горный Виктор Масалов и другие официальные лица.

Губернатор отметил, что каждый новый объект газификации в регионе особенный и долгожданный. Формирование газификации Новосибирской области проходит в рамках инвестиционной программы «Газпрома» «Развитие газоснабжения и газификации Новосибирской области на 2016-2020 годы», так на газовой карте области появились новые точки. В 2020 году завершен и введен в эксплуатацию объект «Газопровод высокого давления ГРС «Заря» - поселок Буготак – рабочий поселок Горный Тогучинского района Новосибирской области», протяженностью около 40 километров.

При строительстве газопровода использовались современные технологии, позволяющие эксплуатировать газопровод, долго и безопасно.

Как отметил спикер заксобрания Шимкив, улучшений всегда хочется больше. «Тем не менее Тогучинский район всегда показывает хороший пример… Газ – это жизнь, развитие, новые условия. Нам сегодня нужно помочь людям, которые хотят присоединяться к газу. Ну невозможно бабушке подсоединиться к газу за такие для нее огромные деньги. Думаю, что мы этот вопрос будем решать, ведь развитие сельских территорий включает в себя очень много. Это хорошая, уникальная программа. Мы ведем работу с главами всех районов, чтобы они в эту федеральную программу входили по проекту как можно больше. У нас есть районы, которые осваивают по 200-300 миллионов рублей уже в этом году. Это и школы, и садики, и дороги, и газификация. Наша задача помочь войти в эти программы. Но главное – когда исполнительная и законодательная власть идут одной дорогой, то можно сделать все», - заявил Шимкив.

По мнению депутата Николаева, развитие газовой сети крайне важно. «Рядом школа, которую сдали два года назад и газ – примерно на одном уровне по необходимости для комфортного проживания… Наказ практически выполнен. Уже есть подключенные к газу дома, и подключения будут продолжаться. После перехода на газ люди перестали забрасывать уголь, дрова, а второе – это, конечно же, дешевле», - отметил депутат

Как рассказал законодатель, местные жители готовятся к приему нового топлива. Возможность подключиться к сетевому природному газу создана для 1,8 тысячи домов, шести котельных, детских садов, школы и поликлиники. В 2020 году в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий в рабочем поселке Горный ведется строительство 2-х блочно-модульных котельных: мощностью 18,1 МВт и 14,1 МВт.

Депутат заксобрания региона Тырина отметила, что межпоселковый газопровод изготовлен из полиэтилена. «Это уменьшает затраты на его эксплуатацию, так как не требуется защита от электрохимической коррозии», – уточнила депутат.

Работы выполнены в рамках программы газификации регионов России ПАО «Газпром». Инвестор - ООО «Газпром межрегионгаз» - обеспечивает финансирование проектно-изыскательских работ и строительства межпоселковых газопроводов. Региональные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа за счет привлечения средств бюджетов всех уровней и других источников финансирования.

Новосибирская область участвует в программе с 2005 года. За это время в регионе было построено около 1292 километров газопровода.

