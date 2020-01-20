Финляндия хочет запустить высокоскоростной поезд Москва-Хельсинки

Правительство Финляндии готово обсудить с российским кабмином запуск высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки. Об этом заявил РБК министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари, побывавший с визитом в российской столице.

Поезд сможет преодолевать расстояние от одной столицы до другой за шесть часов. Речь идет о возможности продления высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург в 2022 году, строительством которой занимается российская сторона, передает РИА ФАН.

Инициативу Скиннари обсудил с главой РЖД Олегом Белозеровым, отмечают «Известия». По словам финского министра, проект увеличил бы турпоток между двумя странами. Во сколько может обойтись строительство ВСМ Москва-Хельсинки, не уточняется.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин в беседе с НСН объяснил необходимость строительства в России высокоскоростных магистралей. По его мнению, для железных дорог вхождение в этот сегмент High-speed rail – вещь абсолютно принципиальная. Этот сегмент самыми хорошими темпами развивается и на Западе, и на Востоке, а в России пока совсем не развит.

