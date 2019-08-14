ФАС может оштрафовать «Кинопоиск» на полмиллиона рублей за недостоверную рекламу
14 августа00:14
Федеральная антимонопольная служба завела дело в отношении сервиса «Кинопоиск» за распространение на ростковом сайте «Яндекс» недостоверной рекламы о премиальной подписке. Штраф для киносервиса может составить 500 тысяч рублей, сообщается на сайте ФАС.
Как отмечается, ведомство выявило искажение информации при переходе с сайта поисковика на портал kinopoisk. Так, срок бесплатной премиальной подписке при смене сайта сокращался с 30 дней до недели.
Рассмотрение дела состоится 21 августа.
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