Ежи атаковали дворец в Гатчине

Ежи в огромном числе поселились рядом с Приоратским дворцом в Гатчине, говорится в паблике Приоратского дворца в соцсети ВКонтакте «Тайны Приоратского замка».

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Представители отряда насекомоядных наводнили подсобные помещения дворца, прогрызая двери.

«Ежи съедают всю еду у котов, которые живут во дворце, а после ложатся спать прямо под столами и диванами», - жалуются сотрудники учреждения.

Ранее стало известно, что более 200 крокодилов заполонили улицы городов в Мексике, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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