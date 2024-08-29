Ежи атаковали дворец в Гатчине

Представители отряда насекомоядных наводнили подсобные помещения дворца, прогрызая двери.

«Ежи съедают всю еду у котов, которые живут во дворце, а после ложатся спать прямо под столами и диванами», - жалуются сотрудники учреждения.

Ранее стало известно, что более 200 крокодилов заполонили улицы городов в Мексике, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

