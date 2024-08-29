Ежи атаковали дворец в Гатчине
29 августа 202419:47
Ежи в огромном числе поселились рядом с Приоратским дворцом в Гатчине, говорится в паблике Приоратского дворца в соцсети ВКонтакте «Тайны Приоратского замка».
Представители отряда насекомоядных наводнили подсобные помещения дворца, прогрызая двери.
«Ежи съедают всю еду у котов, которые живут во дворце, а после ложатся спать прямо под столами и диванами», - жалуются сотрудники учреждения.
Ранее стало известно, что более 200 крокодилов заполонили улицы городов в Мексике, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru