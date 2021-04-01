Еноты и собака Буба проснулись в зоопарке Москвы
После зимней спячки в Московском зоопарке проснулись еноты и енотовидная собака Буба. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.
Там рассказали, что весной в вольере енотов посеют траву, добавят слой навоза и компоста, а также подрежут кусты для густоты. Во всех домиках проверят наличие соломы и наведут в них порядок.
В сообщении также говорится, что сейчас у енотов относительно скромный рацион, после выходы из зимнего сна животным важно соблюдать диету.
«Сейчас в природе они бы тоже питались весьма умеренно», - отметили в пресс-службе.
В целом еноты и собака Буба чувствуют себя отлично. У Бубы даже очерчивается талия, а еноты обнаруживают весьма длинные ноги.
С 1 апреля Московский зоопарк переходит на весенний график, сообщает RT.
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