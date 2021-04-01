Еноты и собака Буба проснулись в зоопарке Москвы

В сообщении также говорится, что сейчас у енотов относительно скромный рацион, после выходы из зимнего сна животным важно соблюдать диету.

«Сейчас в природе они бы тоже питались весьма умеренно», - отметили в пресс-службе.

В целом еноты и собака Буба чувствуют себя отлично. У Бубы даже очерчивается талия, а еноты обнаруживают весьма длинные ноги.

С 1 апреля Московский зоопарк переходит на весенний график, сообщает RT.

