Полицейские в Пензе спасли косулю от бездомных собак

Полицейские в центре Кузнецка Пензенской области спасли забежавшую в город косулю от бездомных собак, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Отмечается, что правоохранительные органы обратили внимание на лай бездомных собак и увидели косулю с сильно покусанными ногами. Полицейским удалось разнять схватку животных, включив мигалки и сирену.