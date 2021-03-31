Полицейские в Пензе спасли косулю от бездомных собак
31 марта 202120:50
Полицейские в центре Кузнецка Пензенской области спасли забежавшую в город косулю от бездомных собак, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Отмечается, что правоохранительные органы обратили внимание на лай бездомных собак и увидели косулю с сильно покусанными ногами. Полицейским удалось разнять схватку животных, включив мигалки и сирену.
Представители охотуправления приняли раненую косулю. Они намерены вылечить животное и отпустить его обратно в дикую природу.
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31 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru