Экстрасенс: Есенин предсказал катастрофу в США в 2022 году

Дух поэта Сергея Есенина пытается предупредить планету о большой катастрофе в ближайшие три года в районе Соединенных Штатов, заявил на пресс-конференции НСН специалист по паранормальным явлениям, экстрасенс Михаил Миллер.

«Мне кажется, что он предупреждает, что в 2022 году произойдут какие-то события в Америке, а может не только в Америке, но и в океане, которые повлияют на жизнь людей. Некоторые считают, что метеорит упадет, но может быть что-то и другое. Я считаю, что Есенин пытается выполнить роль пророка и помочь людям на Земле», — сказал экстрасенс.

Ранее в пресс-центре НСН сотрудники Московского государственного музея Сергея Есенина показали видеокадры, на которых, по их мнению, можно увидеть призрака поэта.

