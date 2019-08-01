Опубликовано видео с «призраком» Есенина
Уникальное сенсационное видео с якобы привидением русского поэта показали на пресс-конференции НСН.
Сотрудники Московского государственного музея Сергея Есенина уверены, что в комплексе появилось привидение. С недавних пор там стали замечать расплывчатую фигуру таинственного незнакомца.
Как рассказала на пресс-конференции НСН заведующая экспозиционно-выставочным отделом Александра Шетракова, в один день внимание сотрудников музея привлекло появление странной тени на видео с камер наблюдения. Сенсационные кадры показали в пресс-центре НСН.
Сотрудник охраны Московского государственного музея Сергея Есенина Ольга Королева пояснила, что аналогичные события происходили не раз. По ее словам, есть три видеозаписи с разных камер.
Ранее директор Московского государственного музея Сергея Есенина Светлана Шетракова рассказала, что раньше, еще до реконструкции здания музея, непонятные шумы списывали на крыс. В новом здании непонятным шумам и теням на видео объяснения пока не нашли.
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