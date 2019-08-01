Опубликовано видео с «призраком» Есенина

Сотрудник охраны Московского государственного музея Сергея Есенина Ольга Королева пояснила, что аналогичные события происходили не раз. По ее словам, есть три видеозаписи с разных камер.

Ранее директор Московского государственного музея Сергея Есенина Светлана Шетракова рассказала, что раньше, еще до реконструкции здания музея, непонятные шумы списывали на крыс. В новом здании непонятным шумам и теням на видео объяснения пока не нашли.

