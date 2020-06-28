Эксперты из 15 стран оценили опыт Москвы по наблюдению за голосованием

Опыт Москвы в организации наблюдения за голосованием оценили международные эксперты из 15 стран мира, сообщает пресс-служба Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосование по внесению изменений в Конституцию РФ в Москве.

«Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице сегодня посетили около 30 международных экспертов из Германии, Италии, Латвии, Эстонии, Сербии, Бразилии, Греции и других стран», - говорится в сообщении.

Руководитель колл-центра и видеоцентра Общественного штаба Алексей Спиваков и первый заместитель главы Общественного штаба, куратор Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев провели для экспертов обзорную экскурсию, а также рассказали об организации видеонаблюдения за участками, работе колл-центра, группы разбора и так далее. По словам Спивакова, в Корпус наблюдателей ОП Москвы входят представители различных политических партий, НКО и наблюдатели от Общественной палаты России. Стать наблюдателем мог любой желающий.

Международных экспертов интересовало и то, как соблюдается анонимность при использовании системы дистанционного электронного голосования, а также могут ли в нем принять участие москвичи, которые находятся за границей и так далее.

Депутат городского совета Монцы Федерико Арена рассказал об опыте проведения электронного голосования в Италии и отметил, что уровень его организации в Москве гораздо выше.

«В Италии подобная система была применена во время голосования по вопросу автономии региона Ломбардия в 2018 году. Но в нашей стране она не позволяет проголосовать из дома, и для того, чтобы отдать свой голос, людям, зарегистрированным на электронное голосование, приходилось все равно идти на участок», - отметил итальянский парламентарий.

Экспертное сообщество оценило и уровень безопасности, который был отмечен на всех участках.







