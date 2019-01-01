Аналитики напророчили провал «Маруси» от Mail.ru

В данный момент голосовой помощник «Маруся» существует в тестовом режиме. Он доступен для скачивания в AppStore и Google Play. Инвестиции Mail.ru Group в разработку составили 2 миллиона долларов, сообщают РИА Новости. «Маруся» обладает теми же функциями и возможностями, что и ранее созданные до нее аналогичные помощники. Она находит нужную информацию в интернете, включает запрашиваемую музыку из плейлиста во «Вконтакте» или на желаемой fm-частоте, подсказывает прогноз погоды и другое.



Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил в эфире НСН, что «Маруся» будет таким же провальным проектом, как и голосовой помощник «Алиса»., созданный компанией Яндекс.



«На самом деле, не могу сказать, что голосовые помощники — это услуга, используемая на все 100%. Нужно понимать, что так или иначе, все зависит от устройств, в которых есть эти помощники. Конечно, на сегодня, ни «Алиса», ни «Маруся», не могут сравниться с теми многомиллионными продажами, которые есть у компаний Google и Apple. Поэтому многое будет зависеть от тех устройств, которые будут снабжены подобной услугой, и их продвижением на рынок. Пока мы видим, что «Яндекс», в общем-то, не оправдал себя полностью с той же «Алисой». Поэтому нужно здесь фундаментально подойти к возможности использования и продвижения услуг от компании Mail.ru Group. В любом случае, поставить будильник, конечно же, удобнее голосом, нежели набирать вручную, но наличие голосовых помощников не является критерием при выборе устройств, а услуга не носит массовый характер», - уверен специалист.



Помимо поиска информации и выполнения голосовых команд, сегодня «Маруся» владеет еще двумя функциями: при произношении фразы «Маруся, запомни» помощник сохранит в памяти гаджета важную информацию и повторно воспроизведет ее при фразе «Маруся, напомни».

