Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Следствие подозревает, что Арашуков был организатором по двум эпизодам превышения должностных полномочий и по эпизоду с заведомо ложным доносом, уточнила Андреева.

СК также уточнил ещё одно обвинение в отношении Рауфа Арашукова, касающееся участия в преступном сообществе. Представители обвинения предполагают, что отец экс-сенатора Рауль Арашуков дал ему указание организовать два убийства — одного из руководителей молодежного движения в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

