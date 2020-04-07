Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения
Следственный комитет России предъявил обвинение по трём новым эпизодам бывшему сенатору Рауфу Арашукову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Марину Андрееву.
Следствие подозревает, что Арашуков был организатором по двум эпизодам превышения должностных полномочий и по эпизоду с заведомо ложным доносом, уточнила Андреева.
СК также уточнил ещё одно обвинение в отношении Рауфа Арашукова, касающееся участия в преступном сообществе. Представители обвинения предполагают, что отец экс-сенатора Рауль Арашуков дал ему указание организовать два убийства — одного из руководителей молодежного движения в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
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