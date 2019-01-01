Экс-глава СМИ-2 перешла в Rambler Group
Экс-глава новостного агрегатора СМИ2 Анна Иванова стала директором по цифровой стратегии и коммуникациям департамента интернет-маркетинга медиахолдинга Rambler&Co.
Она будет отвечать за разработку и внедрение маркетинговой стратегии медиаактивов холдинга, онлайн бренд-маркетинг, а также реализацию стратегических проектов с партнерами, сообщает sostav.ru. По словам Ивановой, многолетний опыт на стыке контента и технологий пригодится ей в новой работе.
В апреле Сбербанк стал акционером Rambler Group и объявил о намерении превратить холдинг в лидера российского рынка медиа и развлечений. Ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин заявил в эфире НСН, что это партнерство сохранит конкуренцию на медиарынке.
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