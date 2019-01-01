Вложения Сбербанка в Rambler – гарантия, что медийный рынок не схлопнется

Сбербанк решил инвестировать в Rambler Group, чтобы развивать на его базе лидера российского рынка медиа и развлечений. Стороны уже подписали необходимые для этого документы. В результате Digital-продукты и сервисы Rambler Group будут интегрированы в экосистему Сбербанка. В пресс-службе финансовой организации сообщили, что доля Сбербанка в Rambler Group составит 46,5%. Управлять компанией будет совет директоров, в который войдут по три представителя от всех акционеров.

По словам президента Сбербанка Германа Грефа, это знаковая сделка для всего российского медиарынка. Он отметил, что цифровыми ресурсами медиахолдинга Rambler Group ежедневно пользуется более 9 миллионов россиян и пообещал «задать на российском медиарынке новую планку» с точки зрения контента и уровня используемых технологий.

В свою очередь председатель управляющего комитета Rambler Group Александр Мамут заявил, что новое партнерство позволит предложить «принципиально новый пользовательский опыт». Следствием должно стать, в том числе повышение лояльности пользователей.

Ведущий аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин заявил НСН, что это партнерство сохранит конкуренцию на медиарынке.

«Сбербанк, вольно или невольно, выступил здесь как некий гарант того, что медийный рынок в Росси не схлопнется. При всех своих недостатках и проблемах Rambler Group — это заметный игрок этого рынка. Если бы Rambler Group потонул по сути, то ничего хорошего для рынка в целом это не принесло бы. То, что Сбербанк не только поддерживает на плаву, но начинает развивать эту группу ресурсов, медиа, это очень позитивно. Благодаря этому сохраняются не только рабочие места, но и конкуренция: нет усиления отдельных игроков. Это позитив для рынка в целом», — считает Муртазин.

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил НСН, что Сбербанк давно присматривался к Rambler, как к заметному игроку на рынке.

«Действительно, Сбербанк решил присмотреться к Rambler по той причине, что он третий игрок после Mail.ru и «Яндекса», который может служить для постройки экосистемы. У Rambler есть несколько кинотеатров, есть онлайн кинотеатр Окко, который занимает второе место на рынке онлайн-видео России. Есть техническая подоплека. И, в принципе, Сбербанк присматривался к такому проекту. С помощью Rambler можно создать экосистему, о которой мечтает Греф», — считает аналитик.

Rambler Group владеет одним из самых популярных и быстрорастущих российских онлайн кинотеатров — Оkkо, кинотеатром «Художественный», а также более чем 30-ю популярными ресурсами Рунета, в том числе Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, Rambler.Касса и другими. На данный момент число пользователей цифровых активов составляет 56 млн человек в месяц.

