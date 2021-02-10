Египетский курорт Шарм-эль-Шейх обнесли бетонной стеной
Вокруг египетского курорта Шарм-эль-Шейх возвели 36-километровую бетонную стену. Об этом сообщает газета Middle Eeast Monitor, отмечая, что сооружение позволит обеспечить безопасность туристов на отдыхе. Источник подчеркивает, что 36-километровое ограждение представляет собой бетонный забор с участками проволочной ограды – он отделяет курорт от окружающей его пустыни.
Для въезда потребуется пройти через пункты досмотра,оборудованные камерами видеонаблюдения и сканерами.
При этом, губернатор Южного Синая Халед Фуда уточнил, что туристам на курорте ничего не угрожает, а появление бетонной стены – это лишь мера предосторожности.
Напомним, чартерные программы на курорты Египта не выполняются более пяти лет – после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Российские специалисты регулярно проводят инспекции в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха, однако решение о возобновлении полетов пока не принято.
Между тем, телеведущий Владимир Познер считает, что к июлю россияне смогут свободно перемещаться по миру. По его словам, в конце июня карантин во многих странах будет снят и мир сможет вернуться к нормальной жизни, передает ресурс «Познер Online».
Познер отметил, что на снятие ограничений скажется массовая вакцинация.
Он добавил, что ситуация будет зависеть не только от России, но и всех других стран. Познер сказал, что, например, в Англии сейчас «кошмар настоящий», во Франции также «не очень хорошо», передает телеканал «360».
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