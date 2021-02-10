Египетский курорт Шарм-эль-Шейх обнесли бетонной стеной

Вокруг египетского курорта Шарм-эль-Шейх возвели 36-километровую бетонную стену. Об этом сообщает газета Middle Eeast Monitor, отмечая, что сооружение позволит обеспечить безопасность туристов на отдыхе. Источник подчеркивает, что 36-километровое ограждение представляет собой бетонный забор с участками проволочной ограды – он отделяет курорт от окружающей его пустыни.

Для въезда потребуется пройти через пункты досмотра,оборудованные камерами видеонаблюдения и сканерами.

При этом, губернатор Южного Синая Халед Фуда уточнил, что туристам на курорте ничего не угрожает, а появление бетонной стены – это лишь мера предосторожности.

Напомним, чартерные программы на курорты Египта не выполняются более пяти лет – после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом в октябре 2015 года. Российские специалисты регулярно проводят инспекции в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха, однако решение о возобновлении полетов пока не принято.