Два ведра на квадратный метр. Синоптик предупредил о шторме в Москве
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» заявил НСН, что Москву во второй половине дня ожидают ливни, грозы и град.
Готовиться не только к летнему теплу в четверг, но и к ливням с ветром до 23 м/с призвали метеорологи. Как отметил в беседе с НСН ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, если днем будет почти летняя погода, то вечером понадобятся куртки, зонты и резиновые сапоги.
«Сегодня нужно бить в колокола по поводу штормовой погоды. Во второй половине зарядят дожди, вернее ливни, до 17-22 мм выпадет осадков. Это по два ведра воды на каждый квадратный метр московских улиц может вылиться. Не исключаю, что кое-где прогремят грозы, прогнозирую и град. Ветер усилится до 18-23 м/с, а значит, может валить деревья, а вот воздух прогреется до +18 - +22°С. Погода с 18 до 22 часов будет реально опасной», - предупредил собеседник НСН.
По словам Тишковца, не слишком комфортным ожидается конец недели. Будет влажно, прохладно и облачно. Но затем в течение следующей семидневки погода порадует обилием солнца и достаточно комфортными температурами.
«Завтра резкое обрушение по холоду, максимум +13°С. В субботу еще кое-где может отозваться дождь. А начиная с воскресенья, можно прогнозировать долгожданное наступление "бабьего лета". С 20 сентября и всю последующую неделю будет много солнца, никаких осадков. Ночные температуры будет колебаться от +3°С до +8, дневные -13°С -18°С. На перспективу скажу, что октябрь будет холодный, дождливый, на 2-3 градуса температура средняя будет ниже нормы», - дал прогноз Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью НСН рассказал, что нынешний теплый день является предтечей грядущего «бабьего лета».
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