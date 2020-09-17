Два ведра на квадратный метр. Синоптик предупредил о шторме в Москве

Готовиться не только к летнему теплу в четверг, но и к ливням с ветром до 23 м/с призвали метеорологи. Как отметил в беседе с НСН ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, если днем будет почти летняя погода, то вечером понадобятся куртки, зонты и резиновые сапоги.

«Сегодня нужно бить в колокола по поводу штормовой погоды. Во второй половине зарядят дожди, вернее ливни, до 17-22 мм выпадет осадков. Это по два ведра воды на каждый квадратный метр московских улиц может вылиться. Не исключаю, что кое-где прогремят грозы, прогнозирую и град. Ветер усилится до 18-23 м/с, а значит, может валить деревья, а вот воздух прогреется до +18 - +22°С. Погода с 18 до 22 часов будет реально опасной», - предупредил собеседник НСН.