Два льва, изъятые в Москве, ищут дом

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы предложил российским зоопаркам приютить у себя двух львов, изъятых у недобросовестных владельцев. Речь идет о четырехлетнем Бонифации и годовалой львице Симе. Льва забрали в 2015 году из контактного зоопарка в центре столицы, где его замучили дети. Документов на животное у владельцев зоопарка не было. Львица изъята полицией в прошлом году во время незаконной фотосессии, сообщает АГН «Москва».

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