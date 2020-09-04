Дрожалка оранжевая завоёвывает леса Подмосковья

В лесах Подмосковья всё чаще встречается дрожалка оранжевая – складчатый гриб с клейкой поверхностью, сообщили «Радио 1» в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

На вид он как грецкий орех, на ощупь словно желе, а ещё при смене погоды меняет цвет. Его можно встретить в лесу на стволах, ветвях и пнях лиственных, реже хвойных пород деревьев. Зимой же он спит, а после оттепели продолжает расти.

«В сухую погоду дрожалка оранжевая высыхает и становится похожей на корочку, прилипшую к субстрату. Когда влажность увеличивается, корочка набухает, и гриб снова приобретает первоначальную форму. Во время дождя плодовые тела дрожалок оранжевых обесцвечиваются, и их легко можно спутать с дрожалками фукусовидными, растущими в Приморском крае», – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что эти грибы съедобны. Их можно использовать как в свежем, так и в сушёном виде, добавляя в салаты и супы. Из них получается вкусный бульон.

В Китае дрожалку оранжевую считают настоящим деликатесом. Её плодовые тела содержат незаменимые аминокислоты и витамины группы В, что делает гриб по-настоящему ценным.

